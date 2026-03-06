"Sabah" Azərbaycan Kubokunda səfərdə 25-ci qolunu vurub
Futbol
- 06 mart, 2026
- 12:02
Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin "Qəbələ" ilə cavab oyununda (3:3, p. - 4:2) vurulan ilk qol "Sabah" üçün yubiley xarakteri daşıyıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, Bakı klubu turnirdə 25-ci səfər qoluna sevinib.
Bu topu rəqib qapısından Timoteuş Puxaç keçirib.
Paytaxt təmsilçisi buna 13-cü matçında nail olub. "Sabah" ölkə kubokuna rəqib meydanlarında 25 və ya daha çox qol vuran 15-ci komandadır.
Qol sayını 27-yə çatdıran "Sabah"ın orta məhsuldarlığı 2,07-yə bərabərdir. Bu, ən azı 3 səfər oyununa çıxan komandalar arasında ən yüksək göstəricidir.
Qeyd edək ki, "Sabah" Azərbaycan Kubokdakı ilk səfər qolunu 2018/2019 mövsümündə 1/8 finalın "Ağsu" ilə qarşılaşmasında vurub – 3:0.
