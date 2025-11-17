İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rusiya millisinin baş məşqçisi Premyer Liqa təmsilçisindən ayrılıb

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 21:02
    Rusiya millisinin baş məşqçisi Premyer Liqa təmsilçisindən ayrılıb

    Rusiya millisinin baş məşqçisi Valeri Karpin Premyer Liqa təmsilçisi "Dinamo"dan (Moskva) ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Paytaxt təmsilçisi hazırda 17 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, Valeri Karpin Rusiya yığması ilə yanaşı, 2025-ci ilin iyul ayından "Dinamo" komandasını da çalışdırırdı.

    valeri karpin Futbol Rusiya Baş məşqçi

    Son xəbərlər

    21:37

    "Euronews" Bakı ofisinə daha çox azərbaycanlı jurnalisti işə cəlb edəcək

    Media
    21:31

    Azərbaycan karateçiləri Türkiyədə keçirilən turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    21:30

    "Euronews"un rəhbəri: Azərbaycanla bağlı mövqeyimizə görə təzyiqlərə məruz qalmışıq

    Media
    21:25

    BVF Ukraynaya 8 milyard dollarlıq yeni kredit proqramı təklif edir

    Digər ölkələr
    21:21

    "Urals" neftinin qiyməti 2023-cü ilin martından bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb

    Energetika
    21:10

    Türkiyə Prezidenti: Fələstin dövləti qurulmadıqca Yaxın Şərqə sabitlik gəlməyəcək

    Digər
    21:02

    Rusiya millisinin baş məşqçisi Premyer Liqa təmsilçisindən ayrılıb

    Futbol
    20:58

    Şəkidə səkkiz gün öncə avtoqəzada xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    20:57

    Slovakiya səfiri Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti