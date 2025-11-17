Rusiya millisinin baş məşqçisi Premyer Liqa təmsilçisindən ayrılıb
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 21:02
Rusiya millisinin baş məşqçisi Valeri Karpin Premyer Liqa təmsilçisi "Dinamo"dan (Moskva) ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Paytaxt təmsilçisi hazırda 17 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Valeri Karpin Rusiya yığması ilə yanaşı, 2025-ci ilin iyul ayından "Dinamo" komandasını da çalışdırırdı.
