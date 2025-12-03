İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ruan Renato "Zirə"nin heyətində 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:12
    Ruan Renato Zirənin heyətində 100-cü oyununu keçirib

    Ruan Renato "Zirə"nin heyətində 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veri ki, 31 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə təsadüf edib.

    Braziliyalı legioner "Neftçi" ilə əlavə vaxta qədər uzanan qarşılaşmada (1:0) 120 dəqiqə meydanda olub. Renato "Zirə"də keçirdiyi 100 matçda 9 qola imza atıb.

    O, Premyer Liqada 80 (8 qol), kubokda 10 (1 qol), avrokuboklarda 10 matça çıxıb. Cənubi amerikalı "Zirə"nin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 9-cu futbolçudur.

    Qeyd edək ki, R.Renato 2023-cü il avqustun 5-də Premyer Liqanın "Qarabağ"la səfər matçında (1:0) Bakı klubunda debüt edib.

    Ruan Renato "Zirə" klubu yubiley Azərbaycan Kuboku

    Son xəbərlər

    10:17

    Azərbaycan və Estoniya transsərhəd məlumat mübadiləsini müzakirə ediblər

    Biznes
    10:14

    Qırğızıstan Prezidenti Pakistana dövlət səfəri edəcək

    Digər ölkələr
    10:13
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Kamal Abdullanın 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Daxili siyasət
    10:12

    Ruan Renato "Zirə"nin heyətində 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:12

    Pulunuzu bu yolla artıra bilərsiniz – illik 12 % artım

    Maliyyə
    10:10

    Bakıda yanğın-xilasetmə xidmətləri rəhbərlərinin beynəlxalq konfransı keçirilir

    Xarici siyasət
    10:09

    "Azərkosmos": "Azersky-2" peyki proqramının icrası cədvəl üzrə davam edir

    İKT
    10:04

    Xaçmazda mopeddən yıxılan kişi ölüb

    Hadisə
    09:56

    "Barselona"ın futbolçusu üç həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti