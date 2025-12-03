Ruan Renato "Zirə"nin heyətində 100-cü oyununu keçirib
Futbol
- 03 dekabr, 2025
- 10:12
Ruan Renato "Zirə"nin heyətində 100-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veri ki, 31 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə təsadüf edib.
Braziliyalı legioner "Neftçi" ilə əlavə vaxta qədər uzanan qarşılaşmada (1:0) 120 dəqiqə meydanda olub. Renato "Zirə"də keçirdiyi 100 matçda 9 qola imza atıb.
O, Premyer Liqada 80 (8 qol), kubokda 10 (1 qol), avrokuboklarda 10 matça çıxıb. Cənubi amerikalı "Zirə"nin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 9-cu futbolçudur.
Qeyd edək ki, R.Renato 2023-cü il avqustun 5-də Premyer Liqanın "Qarabağ"la səfər matçında (1:0) Bakı klubunda debüt edib.
Son xəbərlər
10:17
Azərbaycan və Estoniya transsərhəd məlumat mübadiləsini müzakirə ediblərBiznes
10:14
Qırğızıstan Prezidenti Pakistana dövlət səfəri edəcəkDigər ölkələr
10:13
Foto
Naxçıvan Dövlət Universitetində Kamal Abdullanın 75 illik yubileyi qeyd olunubDaxili siyasət
10:12
Ruan Renato "Zirə"nin heyətində 100-cü oyununu keçiribFutbol
10:12
Pulunuzu bu yolla artıra bilərsiniz – illik 12 % artımMaliyyə
10:10
Bakıda yanğın-xilasetmə xidmətləri rəhbərlərinin beynəlxalq konfransı keçirilirXarici siyasət
10:09
"Azərkosmos": "Azersky-2" peyki proqramının icrası cədvəl üzrə davam edirİKT
10:04
Xaçmazda mopeddən yıxılan kişi ölübHadisə
09:56