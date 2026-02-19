Nəriman Axundzadənin komandası yeni mövsüm üçün məşqçilər heyətini açıqlayıb
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 09:40
Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadənin transfer olunduğu ABŞ-nin "Kolambus Kryu" klubu yeni mövsüm üçün əsas komandanın məşqçilər heyətini elan edib.
"Report" xəbər verir ki, baş məşqçi Henrik Ridströmun rəhbərlik edəcəyi texniki heyətdə assistentlər Teodor Olsson, Loran Kurtua və Coş Vilyams yer alıblar.
Komandanın qapıçılar üzrə məşqçisi funksiyasını Fil Berger yerinə yetirəcək. Video və məlumat analizi şöbəsinə Mark ONil rəhbərlik edəcək, Mak Pakhay isə əsas komandanın analitiki vəzifəsində çalışacaq.
Qeyd edək ki, Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub. ABŞ təmsilçisi bu keçid üçün "Qarabağ"a 1 milyon avrodan bir az çox ödəniş edəcək.
Son xəbərlər
10:08
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilirKomanda
10:05
Foto
Azərbaycan beynəlxalq qastronomiya xəritəsində mövqeyini gücləndirirTurizm
10:05
"Qarabağ"ın müdafiəçisi ÇL-də ən çox top qazanan üçüncü futbolçudurFutbol
10:02
Japarov Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə sədr təyin edibRegion
09:56
Slovakiya səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
09:52
Sumqayıtda iki internat tipli gimnaziyada nöqsanlar aşkarlanıbElm və təhsil
09:52
Şüvəlan qəsəbəsində işıq olmayacaqEnergetika
09:44
Foto
Ramil Həsən ATƏT-in Baş katibi ilə görüşübXarici siyasət
09:40