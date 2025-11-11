İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ronaldu üçün 2026-cı il dünya çempionatı sonuncu yarış olacaq

    Futbol
    • 11 noyabr, 2025
    • 17:05
    Kriştianu Ronaldu

    Səudiyyə Ərəbistanının "Ən-Nəsr" klubunun və Portuqaliya yığmasının hücumçusu Kriştianu Ronaldu 2026-cı il dünya çempionatının onun peşəkar karyerasında sonuncu yarış olacağını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən turizm forumunda bildirib.

    "Bəli, bu, doğrudur. Həmin vaxt mənim 41 yaşım olacaq. Daha əvvəl də dediyim kimi, sadəcə anın dadını çıxarıram", – deyə Ronaldu söyləyib.

    40 yaşlı Ronaldu "Qızıl top" mükafatının beşqat qalibidir.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun – 19 iyul tarixlərində Kanada, Meksika və ABŞ-da keçiriləcək. Turnirdə ilk dəfə olaraq 48 milli komanda iştirak edəcək.

