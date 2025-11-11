Ronaldu üçün 2026-cı il dünya çempionatı sonuncu yarış olacaq
Futbol
- 11 noyabr, 2025
- 17:05
Səudiyyə Ərəbistanının "Ən-Nəsr" klubunun və Portuqaliya yığmasının hücumçusu Kriştianu Ronaldu 2026-cı il dünya çempionatının onun peşəkar karyerasında sonuncu yarış olacağını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən turizm forumunda bildirib.
"Bəli, bu, doğrudur. Həmin vaxt mənim 41 yaşım olacaq. Daha əvvəl də dediyim kimi, sadəcə anın dadını çıxarıram", – deyə Ronaldu söyləyib.
40 yaşlı Ronaldu "Qızıl top" mükafatının beşqat qalibidir.
Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun – 19 iyul tarixlərində Kanada, Meksika və ABŞ-da keçiriləcək. Turnirdə ilk dəfə olaraq 48 milli komanda iştirak edəcək.
Son xəbərlər
17:20
Ərdoğan: Xilasetmə işləri davam etdirilirXarici siyasət
17:11
Gürcüstan Hava Naviqasiya Xidməti: Türkiyə təyyarəsi həyəcan siqnalı vermədən radarlardan itibRegion
17:10
Azərbaycan XİN təyyarə qəzası ilə əlaqədar Türkiyəyə başsağlığı veribXarici siyasət
17:10
Zakir Həsənov türkiyəli həmkarına başsağlığı veribHərbi
17:07
"Límite Informativo": Azərbaycan WUF13-də "ağıllı şəhər"lər üzrə innovativ həllərini təqdim edəcəkXarici siyasət
17:05
Ronaldu üçün 2026-cı il dünya çempionatı sonuncu yarış olacaqFutbol
17:04
Türkiyənin hərbi yük təyyarəsi Gürcüstanda qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB-2Region
17:00
Azərbaycandakı BOKT-ların (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)Maliyyə
16:54