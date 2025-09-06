İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 16:07
    Roma klubunun yeni kapitanı müəyyənləşib

    İtaliyanın "Roma" klubunun yeni kapitanı müəyyənləşib. 

    "Report" "Il Corriere dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, 2025/2026 mövsümündə komandanı meydana Brayan Kristante kapitan kimi çıxaracaq. 

    30 yaşlı italiyalı yarımmüdafiəçi 2019-cu ilin iyulundan paytaxt təmsilçisinin şərəfini qoruyur. O, 2024/2025 mövsümündə meydana çıxdığı 38 oyunda 4 qol və 3 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

    Qeyd edək ki, futbolçunun Roma komandası ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədərdir. B.Kristante "Roma"Nın heyətində ümumilikdə meydana çıxdığı 320 matçda 19 qola, 21 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

    "Roma" klubu İtaliya A Seriyası Futbol

