İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Real" yayda İspaniya millisinin üzvünü transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 13:52
    Real yayda İspaniya millisinin üzvünü transfer etmək istəyir

    "Real" İspaniya millisinin futbolçusu Fabian Ruisi heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi 29 yaşlı yarımmüdafiəçini yayda transfer etmək niyyətindədir.

    Oyunçu 2022-ci ildən Fransanın PSJ klubunda çıxış edir.

    Fabian Ruis cari mövsümdə 24 oyuna 2 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Fabian Ruis Real klubu PSJ klubu transfer Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    14:17

    Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı "persona non-qrata" elan edilib

    Region
    14:09

    Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

    Daxili siyasət
    14:09

    ABŞ və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Digər ölkələr
    14:07

    Albaniyada "TikTok"dan istifadəyə qoyulan qadağa götürülüb

    Digər ölkələr
    14:02

    Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilib

    Energetika
    14:02

    Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    14:01

    Azərbaycanda yanvarda vergi daxilolmaları 2 milyard manatdan çox olub

    Maliyyə
    13:52

    "Real" yayda İspaniya millisinin üzvünü transfer etmək istəyir

    Futbol
    13:46

    Andrey Arşavin özünü Rusiya Premyer Liqası tarixinin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti