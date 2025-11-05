İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 17:47
    Real Vinisiusu 2026-cı ilin yayında satmaq qərarına gəlib

    İspaniyanın "Real" klubu braziliyalı hücumçu Vinisius Junioru 2026-cı ilin yayında satmaq qərarına gəlib.

    "Report" "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, bu qərar La Liqanın X turunda "Barselona" ilə oyunda (2:1) baş verən insidentdən sonra qəbul edilib.

    Madrid təmsilçisinin prezidenti Florentino Peresin futbolçunun qalmaqallı davranışından yorulduğu bildirilib.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 26-da baş tutan "Real" - "Barselona" matçının 72-ci dəqiqəsində əvəzlənən Vinisius Madrid klubunun baş məşqçisi Xabi Alonsoya açıq şəkildə narazılığını bildirmişdi. İspaniyalı mütəxəssis oyundan sonra vingerlə danışacağını bəyan etmişdi. Daha sonra Vinisius hərəkətinə görə üzr istəmişdi.

