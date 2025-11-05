"Real" Vinisiusu 2026-cı ilin yayında satmaq qərarına gəlib
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 17:47
İspaniyanın "Real" klubu braziliyalı hücumçu Vinisius Junioru 2026-cı ilin yayında satmaq qərarına gəlib.
"Report" "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, bu qərar La Liqanın X turunda "Barselona" ilə oyunda (2:1) baş verən insidentdən sonra qəbul edilib.
Madrid təmsilçisinin prezidenti Florentino Peresin futbolçunun qalmaqallı davranışından yorulduğu bildirilib.
Qeyd edək ki, oktyabrın 26-da baş tutan "Real" - "Barselona" matçının 72-ci dəqiqəsində əvəzlənən Vinisius Madrid klubunun baş məşqçisi Xabi Alonsoya açıq şəkildə narazılığını bildirmişdi. İspaniyalı mütəxəssis oyundan sonra vingerlə danışacağını bəyan etmişdi. Daha sonra Vinisius hərəkətinə görə üzr istəmişdi.
