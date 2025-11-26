"Real" sabiq futbolçusunu transfer etməyə yaxındır
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 22:41
İspaniyanın "Real" (Madrid) klubu sabiq argentinalı futbolçusu Niko Pazı transfer etməyi düşünür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
"Kral klubu" hazırda İtaliya təmsilçisi "Komo"da çıxış edən 21 yaşlı oyunçu ilə ilkin razılıq əldə edib. O, 2026-cı ilin yayında Madrid kollektivinin sıralarına geri dönəcək.
Qeyd edək ki, Niko Paz 2023/2024 mövsümündə "Real"ın şərəfini qoruyub. Hücumameyilli yarımmüdafiəçi 2024-cü ilin yayında La Liqa klubundan ayrılaraq "Komo"ya transfer olunub.
Son xəbərlər
23:21
Goranboyda daha bir yaşayış binası qəza təhlükəsi ilə əlaqədar söküləcəkİnfrastruktur
23:04
Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edibDigər ölkələr
22:59
Video
Goranboyda qəzalı yaşayış binasının 5-ci bloku tamam çöküb - YENİLƏNİBHadisə
22:43
Qvineya-Bisauda hərbçilər ölkəni idarə etmək üçün ali komandanlıq yaradıblar – YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:41
"Real" sabiq futbolçusunu transfer etməyə yaxındırFutbol
22:21
Foto
Honq Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 36 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
22:04
Abdulkadir Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizində işlər 2030-cu ilə qədər başa çatacaqRegion
21:50
Gürcüstan gömrüyündə saxlanılan Azərbaycanın yük avtomobilləri sərbəst buraxılıblarRegion
21:48