    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:35
    Real İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    İspaniyanın "Real" klubu "Nottingem Forest"in (İngiltərə) yarımmüdafiəçisi Elliot Andersonu heyətinə cəlb etmək istəyir.

    "Report" "Defensa Central"a istinadən xəbər verir ki, klub 23 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı imkanlarını nəzərdən keçirir.

    E,Andersonu heytində görmək istəyən klublar arasında İngiltərə Premyer Liqasının təmsilçiləri "Mançester Yunayted", "Mançester Siti" və "Nyukasl" da yer alıb.

    Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlərdə ümumilikdə 14 matçda iştirak edib, 1 qola və bir məhsuldar ötürməyə imza atıb.

