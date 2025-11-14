"Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 12:35
İspaniyanın "Real" klubu "Nottingem Forest"in (İngiltərə) yarımmüdafiəçisi Elliot Andersonu heyətinə cəlb etmək istəyir.
"Report" "Defensa Central"a istinadən xəbər verir ki, klub 23 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı imkanlarını nəzərdən keçirir.
E,Andersonu heytində görmək istəyən klublar arasında İngiltərə Premyer Liqasının təmsilçiləri "Mançester Yunayted", "Mançester Siti" və "Nyukasl" da yer alıb.
Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlərdə ümumilikdə 14 matçda iştirak edib, 1 qola və bir məhsuldar ötürməyə imza atıb.
Son xəbərlər
12:57
ADY: 10 ayda qatarlar heyvanlarla 48 dəfə toqquşubİnfrastruktur
12:57
Eksternat imtahanları üçün sənəd qəbulu başlayırDigər
12:52
"Qarabağ" azarkeşlərinə "Napoli" ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxırFutbol
12:51
İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
12:49
Foto
Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşübDaxili siyasət
12:43
Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyikRegion
12:39
Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olubEnergetika
12:39
Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcəkRegion
12:35