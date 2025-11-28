İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Real"ın və Almaniya yığmasının sabiq yarımmüdafiəçisi "Cəngavər Xaçı" ordeni ilə təltif edilib

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:03
    Realın və Almaniya yığmasının sabiq yarımmüdafiəçisi Cəngavər Xaçı ordeni ilə təltif edilib

    İspaniyanın "Real" klubunun və Almaniya yığmasının sabiq yarımmüdafiəçisi Toni Kroos "Cəngavər Xaçı" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, mükafatlandırma mərasimi Madrid təmsilçisinin doğma stadionu olan "Santyaqo Bernabeu"da baş tutub.

    Ordeni millinin keçmiş üzvünə Almaniya prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer təqdim edib.

    Mərasimdə "Real"ın prezidenti Florentino Peres, baş məşqçi Xabi Alonso, futbolçular Federiko Valverde və Antonio Rüdiger, qadınlardan ibarət komandanın oyunçuları Merle Froms və Sara Dabritz də iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, 2014-cü ildə Almaniya yığması ilə dünya çempionatının qalibi olan T.Kroos "Real"ın heyətində 21 titul qazanıb. O, ötən mövsüm başa çatdıqdan sonra peşəkar karyerasını bitirib.

    "Real" Toni Kroos Almaniya yığması "Cəngavər Xaçı" ordeni

    Son xəbərlər

    11:53

    Anar Bağırov: Azərbaycanda vəkillərin sayı digər Avropa Şurasına üzv ölkələri ilə müqayisədə azdır

    Daxili siyasət
    11:52

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda muzdlu işçilərin 44 %-i KOB sektorunda çalışır"

    Biznes
    11:51

    Kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    11:51

    Ukraynada iki azərbaycanlıya atəş açan keçmiş hərbçinin işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    11:47
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə aqroturizm üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb

    Turizm
    11:45
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlıları Ankarada təlim keçib

    Hərbi
    11:38

    ABF-nin idman direktoru: "Şimali Makedoniyaya məğlubiyyətdən lazımi dərslər çıxarmalıyıq"

    Komanda
    11:38

    Azərbaycanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanacaq

    Maliyyə
    11:34

    Azərbaycanda "bancassurance" modelinin tətbiqi üzrə yol xəritəsi müəyyənləşib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti