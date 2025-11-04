İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Real"ın üzvləri İngiltərə klubunun sabiq futbolçusunun abidəsini ziyarət ediblər

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 13:29
    "Real"ın üzvləri UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində bu gün keçirəcəkləri "Liverpul"la matçdan öncə İngiltərə klubunun sabiq futbolçusu, avtomobil qəzasında həyatını itirmiş Dioqu Jotanın "Enfild"dəki abidəsini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Real"ın baş məşqçisi Xabi Alonso, direktoru Emilio Butraqenyo, həmçinin müdfiəçilər Din Heysen və vaxtilə Jota ilə birlikdə İngiltərə klubunda çıxış etmiş Trent Aleksander-Arnold "Liverpul"un doğma stadionunda ucaldılmış abidənin önünə gül dəstələri qoyublar.

    Qeyd edək ki, 28 yaşlı Dioqu Jota və onun 25 yaşlı qardaşı Andre iyulun 3-də İspaniyada avtomobil qəzasında həlak olublar.

    "Real" klubu "Liverpul" klubu Dioqu Jota

