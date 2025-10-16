"Real"ın futbolçusu zədə səbəbindən növbəti oyunu buraxacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Realın futbolçusu zədə səbəbindən növbəti oyunu buraxacaq

    İspaniya təmsilçisi "Real"ın (Madrid) futbolçusu Din Heysen sol ayağından aldığı zədəyə görə növbəti oyunu buraxacaq.

    "Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı mərkəz müdafiəçisi La Liqanın VIII turunda "Vilyarreal"a qarşı keçirilən matçda sıradan çıxıb.

    Onun IX turda "Xetafe"yə qarşı matçda meydana çıxmayacağı dəqiqləşib.

    Qeyd edək ki, D.Heysen cari mövsüm "Real"ın heyətində 14 oyunda iştirak edib.

