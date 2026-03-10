Qvardiola Pablo Barriosu "Mançester Siti"yə gətirmək istəyir
Futbol
- 10 mart, 2026
- 15:54
İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Pablo Barrios karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Mançester Siti" 22 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.
Xosep Qvardiola ispaniyalı oyunçunu komandasında görmək istəyir. Onun "şəhərlilər"də Bernadu Silvanı əvəzləyəcəyi gözlənilir.
2022-ci ildən "Atletiko"nun əsas komandasında çıxış edən Barrios cari mövsüm 32 oyunda 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
