İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Qvardiola Pablo Barriosu "Mançester Siti"yə gətirmək istəyir

    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 15:54
    Qvardiola Pablo Barriosu Mançester Sitiyə gətirmək istəyir

    İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Pablo Barrios karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Mançester Siti" 22 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.

    Xosep Qvardiola ispaniyalı oyunçunu komandasında görmək istəyir. Onun "şəhərlilər"də Bernadu Silvanı əvəzləyəcəyi gözlənilir.

    2022-ci ildən "Atletiko"nun əsas komandasında çıxış edən Barrios cari mövsüm 32 oyunda 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Pablo Barrios Mançester Siti klubu Xosep Qvardiola Bernardu Silva Atletiko Madrid

    Son xəbərlər

    16:24

    Bəhreyn 100-dən çox İran raketinin məhv edildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    16:18

    BƏƏ İrandan edilən raket və dron hücumlarını dəf edir

    Digər ölkələr
    16:17
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib

    Daxili siyasət
    16:13

    Kovaç: Macarıstan parlamenti Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasına qarşı qətnamə qəbul edib

    Digər ölkələr
    16:11

    Turizm Təşkilatının sədri: Yaxın Şərqdə müharibəyə görə Bosniya və Herseqovinaya gələn turistlərin sayı 20 % azalacaq

    Digər ölkələr
    16:09

    Sabah Naxçıvanın bəzi hissələrində iki saat işıq olmayacaq

    Energetika
    16:09

    "Bakı Konqres Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    16:03

    Azərbaycanın 5 güləşçisi Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    16:03

    Çin XİN: Yaxın Şərq ölkələrindən 10 mindən çox vətəndaşımız geri qayıdıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti