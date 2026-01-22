İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Qurban Qurbanov baş məşqçi karyerasında 500-cü qələbəni qazanıb

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 16:11
    Qurban Qurbanov baş məşqçi karyerasında 500-cü qələbəni qazanıb

    Qurban Qurbanov baş məşqçi karyerasında 500-cü qələbəni qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssisin yubileyi UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VII turuna təsadüf edib.

    Azərbaycan çempionu "Ayntraxt"la (Frankfurt, Almaniya) ev matçında 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. Bu, "Qarabağ"ın Qurbanovun baş məşqçiliyi dövründə 471-ci qələbəsi olub. Mütəxəssis "Neftçi"də 25, Azərbaycan milli komandasında 4 qələbədə pay sahibi olub. Klub karyerasındakı 496 qələbədən 364-ü Premyer Liqa, 54-ü ölkə kuboku, 78-i avrokuboklarda qeydə alınıb. Mütəxəssisin 500-cü qələbəsi karyerasındakı 857-ci matça təsadüf edib. O, komandaları ilə keçirilən oyunların 58,34 faizində qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, Qurbanov baş məşqçi kimi ilk qələbəsini 2006/2007 mövsümündə "Neftçi"nin "sükanı arxasında" əldə edib. 2006-cı il avqustun 6-da "Gənclərbirliyi"ni qəbul edən paytaxt təmsilçisi böyük hesabla qalib gəlib – 6:1.

    Qurban Qurbanov Qarabağ - Ayntraxt UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    16:21

    Azərbaycanda ilk dəfə robotik cərrahi əməliyyat uğurla icra olunub

    Sağlamlıq
    16:20

    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınan oyunların vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    16:13

    Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 37 %-ə endirib

    Maliyyə
    16:13

    Sabiq nazir: Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək

    Region
    16:11

    Qurban Qurbanov baş məşqçi karyerasında 500-cü qələbəni qazanıb

    Futbol
    16:10

    ABŞ Prezidenti: Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaq

    Digər ölkələr
    16:02

    SOCAR-ın prezidenti: "Borcun iqlim layihələrinə dəyişdirilməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrə kömək edə bilər"

    Energetika
    16:01

    Fərid Məmmədov: Qarabağ Regional DOST Mərkəzi ötən dövdə 180 min vətəndaşa xidmət göstərib

    Sosial müdafiə
    16:00

    Azərbaycanda dövlət ehtiyacları üçün torpaq alınmasının əsasları genişləndirilir

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti