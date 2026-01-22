Гурбан Гурбанов одержал 500-ю победу в своей тренерской карьере

Гурбан Гурбанов одержал юбилейную, 500-ю победу в своей тренерской карьере.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это достижение было зафиксировано по итогам общего этапа VII тура Лиги чемпионов.

Чемпион Азербайджана на своем поле одержал победу над немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт) со счетом 3:2. Эта встреча стала 471-й победой "Карабаха" за время работы Гурбана Гурбанова на посту главного тренера. Специалист также участвовал в 25 победах в "Нефтчи" и 4 победах в сборной Азербайджана.

Из 496 побед в клубной карьере 364 были одержаны в Премьер-лиге, 54 - в Кубке страны и 78 - в еврокубках. Юбилейная, 500-я победа специалиста пришлась на 857-й матч в его тренерской карьере. В общей сложности он выиграл 58,34% встреч, проведенных его командами.

Свою первую победу в качестве главного тренера Гурбан Гурбанов одержал в сезоне 2006/2007 с командой "Нефтчи". 6 августа 2006 года столичный клуб, принимавший "Гянджляр бирлийи", добился крупной победы со счетом 6:1.