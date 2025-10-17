Qubada UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun I mərhələsi keçirilib
Futbol
- 17 oktyabr, 2025
- 15:47
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Qubada UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun I mərhələsi keçirilib.
Bu barədə "Report"a milli assosiasiyadan məlumat verilib.
Oktyabrın 14-dən 17-dək təşkil olunan məşğələlərə təlimatçılar Dəyanət Əliyev və Üzeyir İbrahimov rəhbərlik ediblər.
Kursun ikinci mərhələsi noyabrın 4-dən 7-dək, üçüncü modulu noyabrın 18-dən 21-dək, dördüncü mərhələsi isə dekabrın 15-dən 20-dək olacaq.
