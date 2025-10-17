İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Qubada UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun I mərhələsi keçirilib

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2025
    • 15:47
    Qubada UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun I mərhələsi keçirilib

    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Qubada UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun I mərhələsi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a milli assosiasiyadan məlumat verilib.

    Oktyabrın 14-dən 17-dək təşkil olunan məşğələlərə təlimatçılar Dəyanət Əliyev və Üzeyir İbrahimov rəhbərlik ediblər.

    Kursun ikinci mərhələsi noyabrın 4-dən 7-dək, üçüncü modulu noyabrın 18-dən 21-dək, dördüncü mərhələsi isə dekabrın 15-dən 20-dək olacaq.

