Qeyri-etik davranışlar sərgiləyən Samuel Eto 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 20:14
Afrika Futbol Konfederasiyası (CAF) Kamerun Futbol Federasiyasının prezidenti Samuel Etonun diskvalifikasiya edildiyini açıqlayıb.
"Report" CAF-a istinadən xəbər verir ki, Samuel Eto Afrika Millətlər Kubokunun 1/4 final mərhələsində, Kamerun və Mərakeş milli komandaları arasında keçirilən oyunda iqeyri-etik davranışlara yol verdiyi üçün cəzalandırılıb.
Yanvarın 9-da baş tutan qarşılaşma Mərakeş millisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Eto matçın baş hakiminin qərarlarından narazı qalıb və bu səbəbdən uyğunsuz hərəkətlər sərgiləyib.
Eto bu davranışına görə dörd oyunluq diskvalifikasiya olunub və 20.000 dollar cərimə edilib.
