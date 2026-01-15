İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Qeyri-etik davranışlar sərgiləyən Samuel Eto 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 20:14
    Qeyri-etik davranışlar sərgiləyən Samuel Eto 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Afrika Futbol Konfederasiyası (CAF) Kamerun Futbol Federasiyasının prezidenti Samuel Etonun diskvalifikasiya edildiyini açıqlayıb.

    "Report" CAF-a istinadən xəbər verir ki, Samuel Eto Afrika Millətlər Kubokunun 1/4 final mərhələsində, Kamerun və Mərakeş milli komandaları arasında keçirilən oyunda iqeyri-etik davranışlara yol verdiyi üçün cəzalandırılıb.

    Yanvarın 9-da baş tutan qarşılaşma Mərakeş millisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Eto matçın baş hakiminin qərarlarından narazı qalıb və bu səbəbdən uyğunsuz hərəkətlər sərgiləyib.

    Eto bu davranışına görə dörd oyunluq diskvalifikasiya olunub və 20.000 dollar cərimə edilib.

    samuel eto Futbol diskvalifikasiya Kamerun Futbol Federasiyası

