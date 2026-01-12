"Qəbələ"dən ayrılan futbolçu I Liqa klubuna transfer olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 16:15
    Qəbələdən ayrılan futbolçu I Liqa klubuna transfer olunub

    Azərbaycan I Liqa təmsilçisi "Baku Sportinq" Premyer Liqa təmsilçisi "Qəbələ"dən ayrılan hücumçu Elşad Tağıyevi transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    24 yaşlı oyunçu ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, E.Tağıyev son olaraq "Qəbələ"də çıxış edib.

