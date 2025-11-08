"Qarabağ" və "Neftçi" arasında baş tutan görüşlərdə ən çox qeydə alınan hesablar açıqlanıb
Futbol
- 08 noyabr, 2025
- 13:51
"Qarabağ" və "Neftçi" arasında baş tutan görüşlərdə ən çox qeydə alınan hesablar açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti statistika paylaşıb.
Derbilərdə texniki nəticə nəzərə alınmasa, 14 hesab variantı qeydə alınıb. 1:0 hesabı daha çox – 18 dəfə gerçəkləşib.
"Neftçi"nin meydanında 0:0 hesabı daha çox – 10 dəfə qeydə alınıb. "Qarabağ"ın meydanında isə daha çox 1:0 hesabı üstünlük təşkil edib - 10 dəfə.
"Neftçi"nin meydanında 13, "Qarabağ"ın meydanında 12 fərqli hesab qeydə alınıb.
