    "Qarabağ" və "Neftçi" arasında baş tutan görüşlərdə ən çox qeydə alınan hesablar açıqlanıb

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:51
    Qarabağ və Neftçi arasında baş tutan görüşlərdə ən çox qeydə alınan hesablar açıqlanıb

    "Qarabağ" və "Neftçi" arasında baş tutan görüşlərdə ən çox qeydə alınan hesablar açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti statistika paylaşıb.

    Derbilərdə texniki nəticə nəzərə alınmasa, 14 hesab variantı qeydə alınıb. 1:0 hesabı daha çox – 18 dəfə gerçəkləşib.

    "Neftçi"nin meydanında 0:0 hesabı daha çox – 10 dəfə qeydə alınıb. "Qarabağ"ın meydanında isə daha çox 1:0 hesabı üstünlük təşkil edib - 10 dəfə.

    "Neftçi"nin meydanında 13, "Qarabağ"ın meydanında 12 fərqli hesab qeydə alınıb.

    Azərbaycan çempionatı "Neftçi" klubu "Qarabağ" klubu

