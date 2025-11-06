İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Qarabağ" və "Çelsi"nin sabiq qapıçısı: "Bərabərlik hər iki komanda üçün ədalətli nəticə idi"

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:05
    Qarabağ və Çelsinin sabiq qapıçısı: Bərabərlik hər iki komanda üçün ədalətli nəticə idi

    "Qarabağ" - "Çelsi" (İngiltərə) oyununda qeydə alınan heç-heçə hər iki komanda üçün ədaləti nəticə olub.

    Bunu "Report"a açıqlamasında adı çəkilən komandaların sabiq qapıçısı Asmir Beqoviç deyib.

    2015-2017-ci illərdə "Çelsi"nin, 2019/2020 mövsümündə isə "Qarabağ"ın formasını geyinən qolkiper UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turuna təsadüf edən komandaların duelindən danışıb:

    "Görüşü izləmək imkanım oldu. Həqiqətən çox baxımlı və maraqlı qarşıalşmaya şahidlik etdik. Azərbaycanlı futbol azarkeşlərini təbrik edirəm. 1 xalı uğurlu nəticə saymaq olar. Matçdan əvvəl proqnozum heç-heçə idi və dediyim kimi də oldu. "Qarabağ"ın oyununa diqqət etdim, çox yaxşı çıxış etdilər. Komanda həqiqətən gücünü artırıb. Onları uğurlu mübarizələrinə görə təbrik edirəm".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

