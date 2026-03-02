"Qarabağ" – "Sabah" matçında son 8 mövsümün tamaşaçı rekordu qırılıb
- 02 mart, 2026
- 11:59
Misli Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, bu, XXII turun son oyununa təsadüf edib.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən "Qarabağ" – "Sabah" matçını (3:3) 10 361 tamaşaçı izləyib.
Bunadək rekord XII turda qeydə alınmışdı. 2025-ci il noyabrın 21-də baş tutan "Sumqayıt" – "Qarabağ" oyununu 9 100 azarkeş izləmişdi. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda reallaşan matçda qonaqlar qalib gəlib – 4:2.
"Qarabağ" – "Sabah" görüşündəki göstərici təkcə cari deyil, son 8 mövsümün rekordudur. Daha çox tamaşaçıya sonuncu dəfə 2017/2018 mövsümündə təsadüf olunub. 2017-ci il noyabrın 5-də Gəncə şəhər stadionunda keçirilən XI turun "Kəpəz" – "Qarabağ" qarşılaşmasında (0:2) 13 300 azarkeş qeydə alınıb.