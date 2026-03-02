İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Qarabağ" – "Sabah" matçında son 8 mövsümün tamaşaçı rekordu qırılıb

    Futbol
    • 02 mart, 2026
    • 11:59
    Qarabağ – Sabah matçında son 8 mövsümün tamaşaçı rekordu qırılıb

    Misli Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, bu, XXII turun son oyununa təsadüf edib.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən "Qarabağ" – "Sabah" matçını (3:3) 10 361 tamaşaçı izləyib.

    Bunadək rekord XII turda qeydə alınmışdı. 2025-ci il noyabrın 21-də baş tutan "Sumqayıt" – "Qarabağ" oyununu 9 100 azarkeş izləmişdi. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda reallaşan matçda qonaqlar qalib gəlib – 4:2.

    "Qarabağ" – "Sabah" görüşündəki göstərici təkcə cari deyil, son 8 mövsümün rekordudur. Daha çox tamaşaçıya sonuncu dəfə 2017/2018 mövsümündə təsadüf olunub. 2017-ci il noyabrın 5-də Gəncə şəhər stadionunda keçirilən XI turun "Kəpəz" – "Qarabağ" qarşılaşmasında (0:2) 13 300 azarkeş qeydə alınıb.

    tamaşaçı Misli Premyer Liqası rekord

    Son xəbərlər

    12:37

    Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub

    Hadisə
    12:35

    DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

    Daxili siyasət
    12:34

    İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdi

    Daxili siyasət
    12:32

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Sağlamlıq
    12:24

    Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"

    Fərdi
    12:19

    Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    12:12

    Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti