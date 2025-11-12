İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində daha 17 pillə irəliləyib

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:00
    Qarabağ klubu dünya reytinqində daha 17 pillə irəliləyib

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində daha 17 pillə irəliləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.

    192,25 xalı olan Azərbaycan çempionu 82-ci sıradan 65-ci yerə qalxıb.

    "Sabah" 296-cı mövqedən 276-ya, "Zirə" 407-dən 387-yə, "Araz-Naxçıvan" 391-dən 390-a yüksəlib.

    Qeyd edək ki, 502 klubun yer aldığı siyahıda Fransa təmsilçisi PSJ 567 xalla liderdir.

