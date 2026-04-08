"Qarabağ" – "Karvan-Yevlax" matçında son 4 mövsümün ən böyükhesablı nəticəsi qeydə alınıb
Futbol
- 08 aprel, 2026
- 11:34
Misli Premyer Liqasının XXVI turunun "Qarabağ" – "Karvan-Yevlax" matçında son 4 mövsümün ən böyükhesablı nəticəsi qeydə alınıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu ev matçında 7:0 hesablı qələbə qazanıb.
Bu, təkcə cari mövsümün deyil, son 4 çempionatda qeydə alınan ən böyük fərqdir. Sonuncu dəfə daha fərqli qələbə 2021/2022 mövsümünə təsadüf edib. 1452 gün, təxminən 4 il əvvəl – 2022-ci aprelin 15-də "Qarabağ" "Şamaxı"nı 8 cavabsız qolla məğlub edib.
Qeyd edək ki, turnirin tarixində 47-ci dəfə bir komanda rəqibini 7 və ya daha çox top fərqi ilə məğlub edib.
