    Futbol
    • 08 aprel, 2026
    • 11:34
    Qarabağ – Karvan-Yevlax matçında son 4 mövsümün ən böyükhesablı nəticəsi qeydə alınıb

    Misli Premyer Liqasının XXVI turunun "Qarabağ" – "Karvan-Yevlax" matçında son 4 mövsümün ən böyükhesablı nəticəsi qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu ev matçında 7:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Bu, təkcə cari mövsümün deyil, son 4 çempionatda qeydə alınan ən böyük fərqdir. Sonuncu dəfə daha fərqli qələbə 2021/2022 mövsümünə təsadüf edib. 1452 gün, təxminən 4 il əvvəl – 2022-ci aprelin 15-də "Qarabağ" "Şamaxı"nı 8 cavabsız qolla məğlub edib.

    Qeyd edək ki, turnirin tarixində 47-ci dəfə bir komanda rəqibini 7 və ya daha çox top fərqi ilə məğlub edib.

    Qarabağ FK Karvan-Yevlax FK Misli Premyer Liqası Şamaxı FK

