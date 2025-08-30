    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 30 avqust, 2025
    • 20:03
    Qarabağın U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasındakı oyunlarının təqvimi bəlli olub

    "Qarabağ"ın U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasındakı oyunlarının təqvimi bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi turnirdə 6 matç keçirəcək.

    Azərbaycan çempionu ev oyunlarını "Azersun Arena"da keçirəcək.

    UEFA Gənclər Liqası

    I tur

    16 sentyabr

    "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ"

    II tur

    1 oktyabr

    "Qarabağ" - "Kopenhagen" (Danimarka)

    III tur

    22 oktyabr

    "Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ"

    IV tur

    5 noyabr

    "Qarabağ" - "Çelsi" (İngiltərə)

    V tur

    25 noyabr

    "Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ"

    VI tur

    10 dekabr

    "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)

     Qeyd edək ki, 36 iştirakçının mübarizə aparacağı mərhələdə 1-22-ci yeri tutan komandalar 1/16 finala yüksələcək.

