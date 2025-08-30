"Qarabağ"ın U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasındakı oyunlarının təqvimi bəlli olub
Futbol
- 30 avqust, 2025
- 20:03
"Qarabağ"ın U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasındakı oyunlarının təqvimi bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi turnirdə 6 matç keçirəcək.
Azərbaycan çempionu ev oyunlarını "Azersun Arena"da keçirəcək.
UEFA Gənclər Liqası
I tur
16 sentyabr
"Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ"
II tur
1 oktyabr
"Qarabağ" - "Kopenhagen" (Danimarka)
III tur
22 oktyabr
"Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ"
IV tur
5 noyabr
"Qarabağ" - "Çelsi" (İngiltərə)
V tur
25 noyabr
"Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ"
VI tur
10 dekabr
"Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)
Qeyd edək ki, 36 iştirakçının mübarizə aparacağı mərhələdə 1-22-ci yeri tutan komandalar 1/16 finala yüksələcək.
