İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Qarabağ"ın rəqibinin qapıçısı zədələnib

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2025
    • 15:00
    Qarabağın rəqibinin qapıçısı zədələnib

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində üz-üzə gələcəyi İtaliyanın "Napoli" klubunun qapıçısı Aleks Meret zədələnib.

    "Report" ANSA-ya istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı qolkiper məşq zamanı sağ ayağından xəsarət alıb.

    İtaliyalı oyunçu təxminən bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    Aleks Meret cari mövsüm Neapol təmsilçisinin heyətində dörd matçda meydana çıxıb. 2018-ci ildən komandada çıxış edən futbolçu 2022/2023 və 2024/2025 mövsümündə İtaliya çempionu olub.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Napoli" ilə noyabrın 25-də İtaliyada üz-üzə gələcək.

    Aleks Meret Napoli klubu qapıçı zədələndi Napoli - Qarabağ

    Son xəbərlər

    15:33

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən basketbolçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:20

    Fərid Şəfiyev: Azərbaycan sülh və sabitliyə töhfə verən etibarlı tərəfdaş imicini gücləndirib

    Xarici siyasət
    15:20

    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    15:16

    İsrail Livanın cənubuna zərbə endirib, bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:10

    Azərbaycana yay mövsümündə Avropadan turist axını 11 %-dən çox artıb

    Turizm
    15:00

    "Qarabağ"ın rəqibinin qapıçısı zədələnib

    Futbol
    14:59

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    14:40

    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    14:29

    Ukrayna Rusiyanın əsas enerji yarımstansiyalarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti