İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    "Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilib

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 16:02
    Qarabağın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilib

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Çelsi"nin (İngiltərə) heyətində dəyişiklik həyata keçirilib.

    "Report" London klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, zədəli Dario Essuqonun əvəzinə heyətə Fakundo Buonanotte daxil edilib. 

    Portuqaliyanın U-21 millisinin heyətində zədələnən D.Essuqo ötən həftə bud nahiyəsindən əməliyyat olunub. Bu səbəbdən onun 20 yaşlı vingerlə əvəzlənməsinə qərar verilib. 

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının IV turunda "Çelsi" ilə Bakıda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma noyabrın 4-də keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu "Çelsi" klubu heyətdə dəyişiklik

    Son xəbərlər

    17:36
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:22

    ASF: Fermerlər üzüm sahələrinə görə 168 min manat sığorta ödənişi alıb

    ASK
    17:19

    ATƏT rəsmisi: Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarın icrasına başlanılıb

    Xarici siyasət
    17:10

    Böyükşor gölündə suyun səviyyəsinin azalmasına aydınlıq gətirilib

    Ekologiya
    17:09

    "Atletiko"nun iki futbolçusu "Liverpul"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    17:07

    Separatçılara qucaq açan Fransa - Makron hökumətinin təxribatları bitmir - ŞƏRH

    Analitika
    17:03

    BMT-nin Ali komissarı İsraili Qəzzaya hücumu dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    16:59

    Cəlilabadda məktəblinin öldürülməsinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    16:55

    Aİ İsrail və Fələstin üzrə iki dövlətli həll yolunda israr edir

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti