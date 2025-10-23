İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:57
    Qarabağın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"la üz-üzə gələcək Niderlandın "Ayaks" klubu 67 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Amsterdam təmsilçisinin İngiltərədə "Çelsi"yə uduzduğu oyunda (1:5) gerçəkləşib.

    Komanda 1958-ci ilin fevralından bu vaxtadək ilk dəfə bu turnirdə matçın ilk hissəsində dörd qol buraxıb.

    Sonuncu belə hadisə 67 il əvvəl Macarıstanın "Vaşaş" komandası ilə Çempionlar Kubokunda (hazırkı Çempionlar Liqası) baş verib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Ayaks"la dekabrın 10-da Bakıda üz-üzə gələcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ - Ayaks antirekord 67 ildən sonra

    Son xəbərlər

    13:10

    Bart de Vever: Ukrayna üçün "təzminat krediti" ideyasının dəstəklənməsi üçün şərtlərimiz var

    Digər ölkələr
    13:06

    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Digər
    13:04

    Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    13:03

    Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar verib

    İKT
    13:02

    Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:01

    İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıb

    Fərdi
    12:58

    "Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" dəyişib

    Biznes
    12:57

    "Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    12:54
    Foto

    Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuliyə gəlib

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti