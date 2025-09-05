İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    "Qarabağ"ın rəqibi futbolçusu ilə yolları ayırıb

    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:45
    Qarabağın rəqibi futbolçusu ilə yolları ayırıb

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Benfika" (Portuqliya) futbolçusu Uqu Felişlə yolları ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    21 yaşlı vinger Portuqaliyanın digər təmsilçisi "Tondela"ya transfer olunub. O, 2015/2016 mövsümündən "Benfika"da çıxış edirdi.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda səfərdə "Benfika"nın qonağı olacaq. Görüş sentyabrın 16-da keçiriləcək.

