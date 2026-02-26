İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran həkimlərin nəzarəti altında müalicə alır

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 10:53
    Qarabağın futbolçusu Kamilo Duran həkimlərin nəzarəti altında müalicə alır

    "Qarabağ" klubunun zədələnən futbolçusu Kamilo Duran hazırda həkimlərin müşahidəsi altındadır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ağdam təmsilçisindən məlumat verilib.

    "UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl" ilə cavab oyununda zədələnən Kamilo Duran hazırda həkimlərin müşahidəsi altındadır. Həkimlər yekun rəy verdikdən sonra ətraflı məlumat veriləcək", - deyə klubdan bildirilib.

    Qeyd edək ki, kolumbiyalı oyunçu İngiltərədə 2:3 hesabı ilə məğlub olduqları matçın ikinci hissəsində sıradan çıxıb.

    Kamilo Duran Qarabağ klubu zədə UEFA Çempionlar Liqası pley-off

