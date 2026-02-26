"Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran həkimlərin nəzarəti altında müalicə alır
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 10:53
"Qarabağ" klubunun zədələnən futbolçusu Kamilo Duran hazırda həkimlərin müşahidəsi altındadır.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ağdam təmsilçisindən məlumat verilib.
"UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl" ilə cavab oyununda zədələnən Kamilo Duran hazırda həkimlərin müşahidəsi altındadır. Həkimlər yekun rəy verdikdən sonra ətraflı məlumat veriləcək", - deyə klubdan bildirilib.
Qeyd edək ki, kolumbiyalı oyunçu İngiltərədə 2:3 hesabı ilə məğlub olduqları matçın ikinci hissəsində sıradan çıxıb.
