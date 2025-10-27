"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibinin əsas futbolçularından biri zədələnib
Futbol
- 27 oktyabr, 2025
- 18:15
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi olan İtaliya təmsilçisi "Napoli"nin aparıcı futbolçularından Kevin De Brüyne zədələnib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, A Seriyasının VIII turunda "İnter"lə oyunda (3:1) sıradan çıxıb.
33-cü dəqiqədə penalti zərbəsindən hesabı açan belçikalı yarımmüdafiəçi elə həmin an zədələnib. Onun ən azı 3-4 ay yaşıl meydanlardan kənar qalması gözlənilir.
Qeyd edək ki, 34 yaşlı De Brüyne cari mövsüm "Napoli"nin heyətində 11 oyun keçirib, 4 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. "Napoli" - "Qarabağ" matçı noyabrın 26-da, saat 00:00-da keçiriləcək.
Son xəbərlər
19:25
"İmişli"nin futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
19:17
Foto
"Süni intellektin mediada tətbiqi" mövzusunda seminarlara başlanılıbMedia
19:09
Sinaqoqa qarşı terror aktı həyata keçirməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunubHadisə
19:08
Foto
Azərbaycanla Keniya penitensiar sahədə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:44
İsrail Qəzzada Türkiyə sülhməramlılarının yerləşdirilməsinə qarşıdırDigər ölkələr
18:36
Foto
IJF Azərbaycanın 2026-cı il dünya çempionatını qəbul edəcəyi barədə məqalə yayımlayıbFərdi
18:15
"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibinin əsas futbolçularından biri zədələnibFutbol
18:11
İqtisadiyyat naziri: "Ermənistan Azərbaycandan mal idxalında maraqlıdır"Biznes
18:11