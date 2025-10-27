"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibinin əsas futbolçularından biri zədələnib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 18:15
    Qarabağın Çempionlar Liqasındakı rəqibinin əsas futbolçularından biri zədələnib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi olan İtaliya təmsilçisi "Napoli"nin aparıcı futbolçularından Kevin De Brüyne zədələnib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, A Seriyasının VIII turunda "İnter"lə oyunda (3:1) sıradan çıxıb.

    33-cü dəqiqədə penalti zərbəsindən hesabı açan belçikalı yarımmüdafiəçi elə həmin an zədələnib. Onun ən azı 3-4 ay yaşıl meydanlardan kənar qalması gözlənilir.

    Qeyd edək ki, 34 yaşlı De Brüyne cari mövsüm "Napoli"nin heyətində 11 oyun keçirib, 4 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. "Napoli" - "Qarabağ" matçı noyabrın 26-da, saat 00:00-da keçiriləcək.

