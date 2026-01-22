İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda VAR sistemi işləyib

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:26
    Qarabağ - Ayntraxt oyununda VAR sistemi işləyib

    "Qarabağ" və Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandaları arasında keçirilmiş UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda Video köməkçi hakim (VAR) sistemi işləyib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "köhlən atlar"ın Kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sadəcə, qarşılaşmanın əvvəlində baş hakimlə VAR otağı arasında rabitə problemi yaranıb:

    "Bu isə tezliklə həll edilib və matç başlayıb. Oyunda VAR sistemi olub".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Aytraxt"ı 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Matçın baş hakimi isveçrəli Sandro Şerer olub.

    FIFA referisinin şübhəli epizodlar zamanı VAR-a müraciət etməməsi sistemin işləməməsi barədə şübhələr yaradıb.

