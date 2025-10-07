İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qara Qarayev: "Naxçıvanda azarkeşlərin dəstəyi ilə daha böyük uğurlar qazana bilərik"

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:01
    Qara Qarayev: Naxçıvanda azarkeşlərin dəstəyi ilə daha böyük uğurlar qazana bilərik

    "Araz-Naxçıvan" komandası Naxçıvanda azarkeşlərin dəstəyi ilə daha daha böyük uğurlar qazana bilər.

    Bunu "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Qara Qarayev deyib.

    32 yaşlı yarımmüdafiəçi komandanın Naxçıvana səfərini dəyərləndirib:

    "Naxçıvan stadionunda daha əvvəl oynamışam, hətta final matçına da çıxmışam. Buranın atmosferi bizə çox xoşdur. Bura gəlməyimizdə xüsusilə "Araz-Naxçıvan" klubunun rəhbərliyinin böyük təşəbbüsü olub. Artıq il yarımdır ki, biz Bakıda oynayırıq, yerli azarkeşlərin sevgisindən məhrum qalmışıq. Həqiqətən də burada futbola böyük maraq var. Onlara bu sevgini, sevinci bəxş etmək üçün ‘Araz-Naxçıvan" mütləq Naxçıvana qayıtmalıdır. Burada hər həftə qolların, qələbələrin sədası eşidilməlidir".

    Qara Qarayev azarkeş dəstəyinin vacibliyini vurğulayıb:

    "Futbolda əsas amillərdən biri azarkeş dəstəyidir. Bakıda oynadığımız oyunlarda bu dəstəyi tam ala bilmirik. Düşünürəm ki, Naxçıvanda oynamaqla gücümüzü tam olaraq ortaya qoya bilərik. Azarkeşlərin dəstəyi ilə daha böyük uğurlar qazana bilərik. Bu stadionda oynamaq xüsusilə futbolçular üçün böyük motivasiya olardı. Biz futbolu azarkeşlər üçün oynayırıq. Tribunaların dolu olduğunu görəndə daha həvəsli oluruq və işimizə daha ciddi yanaşırıq. Azarkeşlərin stadiona gəlməsi və komandaya dəstək verməsi ‘Araz-Naxçıvan" üçün çox önəmlidir. Ümid edirəm ki, tezliklə bu dəstəyi hiss edəcəyik."

    Qeyd edək ki, Misli Premyer Liqasında ev oyunlarını Bakıda keçirən "Araz-Naxçıvan" Peşəkar Futbol Klubunun heyəti Naxçıvana səfər edib.

    "Araz-Naxçıvan" klubu Qara qarayev Naxçıvana səfər azarkeş dəstəyi

    Son xəbərlər

    15:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    15:04

    Türk Gənclik Akademiyasının Şimali Kiprdə yaradılması təklif edilib

    Digər
    15:03

    Ersin Tatar: Türkiyənin təminatı Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin qarantıdır

    Xarici siyasət
    15:02

    "Global Energy Solutions" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:59

    Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb

    Xarici siyasət
    14:49

    Viktor Orban: Macarıstan strateji planda Azərbaycanın yanındadır

    Xarici siyasət
    14:48

    Tokayev: Qazaxıstan "TDT+" formatının yaradılmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    14:48

    Qazaxıstan Türk İnvestisiya Fondunun tezliklə işə salınmasına çağırış edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti