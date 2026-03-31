İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Qana millisinin baş məşqçisi Otto Addo vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    Qana millisinin baş məşqçisi Otto Addo vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    Qana millisinin baş məşqçisi Otto Addo istefaya göndərilib.

    "Report"un Qana Futbol Assosiasiyasına istinadən məlumatına görə, 50 yaşlı mütəxəssislə ayrılıq qərarına səbəb yığmanın mart ayındakı uğursuz çıxışı olub.

    Belə ki, qanalılar yoldaşlıq görüşlərində Avstriyaya 1:5, Almaniyaya isə 1:2 hesabı ilə məğlub olublar. Ümumilikdə isə komanda ardıcıl dörd oyundur məğlubiyyətlə üzləşir.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ilin martından komandaya rəhbərlik edən Addo gələn il keçiriləcək dünya çempionatına 10 həftə qalmış işini itirib. Qana millisi ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi edəcəyi DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Xorvatiya, İngiltərə və Panama ilə qarşılaşacaq.

    Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026 Qana millisi Otto Addo Qana Futbol Assosiasiyası (GFA)

