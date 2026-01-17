"Qalatasaray" azarkeşləri rəhbərliyi istefaya çağırıb
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 23:45
Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubunun azarkeşləri İdarə Heyətini istefaya çağırıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, buna səbəb Super Liqanın 18-ci həftəsində "Qalatasaray"ın "Qaziantep"i qəbul etdiyi matçda hesabda geri düşməsidir.
Mohamed Bayonun qolundan sonra "Qalatasaray" Yılmazla hesabı bərabərləşdirsə də, qələbə qazana bilməyib və oyun 1:1 hesabı ilə tamamlanıb. Buna baxmayaraq, "Qalatasaray" Türkiyə çempionatında ilk pillədədir və ən yaxın izləyicisi "Fənərbağça"nı 4 xal qabaqlayır. "Fənərbağça" növbəti oyunda qələbə qazansa, xal fərqini 1-ə endirəcək.
