    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 23:45
    Qalatasaray azarkeşləri rəhbərliyi istefaya çağırıb

    Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubunun azarkeşləri İdarə Heyətini istefaya çağırıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, buna səbəb Super Liqanın 18-ci həftəsində "Qalatasaray"ın "Qaziantep"i qəbul etdiyi matçda hesabda geri düşməsidir.

    Mohamed Bayonun qolundan sonra "Qalatasaray" Yılmazla hesabı bərabərləşdirsə də, qələbə qazana bilməyib və oyun 1:1 hesabı ilə tamamlanıb. Buna baxmayaraq, "Qalatasaray" Türkiyə çempionatında ilk pillədədir və ən yaxın izləyicisi "Fənərbağça"nı 4 xal qabaqlayır. "Fənərbağça" növbəti oyunda qələbə qazansa, xal fərqini 1-ə endirəcək.

    "Qalatasaray" "Fənərbağça" istefa Türkiyə Super Liqası

