İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Premyer Liqada oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    • 23 noyabr, 2025
    • 15:49
    Premyer Liqada oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Misli Premyer Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi olan "Sabah"ın futbolçusu Kahim Parris mükafatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mükafatı futbolçuya XII turun "Sabah" – "Şamaxı" görüşündən əvvəl PFL-in Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev təqdim edib.

    Misli Premyer Liqası "Ayın qolu" layihəsi Kahim Parris "Sabah" klubu

    Son xəbərlər

    15:51

    Yermak: Ukrayna Cenevrədə sülh planı üzrə danışıqlara başlayıb

    Digər ölkələr
    15:49

    Premyer Liqada oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    15:49

    İran XİN: AEBA ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün vasitəçilərə ehtiyacımız yoxdur

    Digər ölkələr
    15:37

    "Napoli" - "Qarabağ" matçına hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    15:33

    Sabah bəzi magistral yollarda görmə məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:17

    Ərdoğan Makronla Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə müzakirələr aparıb

    Digər
    15:14

    Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi keçirilib

    Digər
    15:05

    Premyer Liqa klubları braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir

    Futbol
    14:51
    Foto

    Bakı və Naxçıvanda fəlsəfə doktoru imtahanı keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti