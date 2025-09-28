Premyer Liqa: Turun son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"la heç-heçə edib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Misli Premyer Liqasında VI tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Sabah" "Sumqayıt"ı qəbul edib.

    "Bank Respublika Arena"dakı qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 1:1.

    "Bayquşlar"ın heyətində Coy Lens Mikels 26-cı dəqiqədə fərqlənib. 35-ci dəqiqədə Rüstəm Əhmədzadə tarazlığı bərpa edib.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 11-ə çatdıran "gənclik şəhəri" təmsilçisi üçüncü pillədə qərarlaşıb. "Sabah" 8 xalla yeddincidir.

    Günün ilk qarşılaşmasında "Turan Tovuz" "Kəpəz"i üç cavabsız qolla üstələyib.

    Qeyd edək ki, VI turda "Qarabağ" "Qəbələ"ni məğlub edib - 2:0. "İmişli" - "Zirə" və "Şamaxı" - "Araz-Naxçıvan" görüşləri 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. "Neftçi" - "Karvan-Yevlax" oyununda qol vurulmayıb.

