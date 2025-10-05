İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Premyer Liqa: Turun son matçında "Şamaxı" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    • 05 oktyabr, 2025
    • 19:28
    Premyer Liqa: Turun son matçında Şamaxı səfərdə Qəbələni məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında VII tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, turun son oyununda "Qəbələ" evdə "Şamaxı"ya məğlub olub - 0:1.

    Yeganə qolu 7-ci dəqiqədə penaltidən Rikardo Apolinario vurub.

    "Qəbələ" 4 xalla 11-ci, qonaqlar 9 xalla yeddincidir.

    Bu gün keçirilən ilk görüşdə "Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı üstələyib - 2:0.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni (2:0), "Qarabağ" "Kəpəz"i (1:0), "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı (3:0) məğlub edib. "Zirə" - "Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Son xəbərlər

    19:50

    Çində çikunqunya virusuna 3 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    19:33

    ABŞ-də baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:28

    Premyer Liqa: Turun son matçında "Şamaxı" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    19:23

    Gürcüstanda təxribat üçün nəzərdə tutulmuş silah və partlayıcı maddələr aşkarlanıb

    Region
    19:13

    Peter Siyarto: "Çexiyada keçirilən seçkilər Aİ-də yeni siyasi vəziyyət yaradır"

    Digər ölkələr
    19:05

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın cüdo yığması qarışıq komanda növündə qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    18:40

    Boks üzrə qızıl medalın sahibi: "MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb"

    Fərdi
    18:36

    Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    18:30

    Rubio: Qəzza planına Fələstin texnokratik hökumətinin yaradılması daxildir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti