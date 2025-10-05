Premyer Liqa: Turun son matçında "Şamaxı" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib
Futbol
- 05 oktyabr, 2025
- 19:28
Misli Premyer Liqasında VII tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, turun son oyununda "Qəbələ" evdə "Şamaxı"ya məğlub olub - 0:1.
Yeganə qolu 7-ci dəqiqədə penaltidən Rikardo Apolinario vurub.
"Qəbələ" 4 xalla 11-ci, qonaqlar 9 xalla yeddincidir.
Bu gün keçirilən ilk görüşdə "Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı üstələyib - 2:0.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni (2:0), "Qarabağ" "Kəpəz"i (1:0), "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı (3:0) məğlub edib. "Zirə" - "Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.
