İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Zirə"yə qalib gələrək turnir cədvəlində rəqibini qabaqlayıb

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 18:51
    Premyer Liqa: Turan Tovuz Zirəyə qalib gələrək turnir cədvəlində rəqibini qabaqlayıb

    Misli Premyer Liqasında XXI tura "Turan Tovuz" - "Zirə" oyunu ilə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Azərsun Arena"da baş tutan oyunda qərb təmsilçisi 2:0 hesablı qələbəyə sevinib.

    Qolları Filip Ozobiç (11) və Xorxe Silva (19) vurublar.

    "Turan Tovuz" 37 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsinə yüksəlib. "Zirə" isə 35 xalla dördüncü sıraya geriləyib.

    Qeyd edək ki, XXI tura fevralın 22-də yekun vurulacaq.

    Premyer Liqa Futbol xəbərləri "Turan Tovuz" klubu "Zirə" klubu

    Son xəbərlər

    19:45
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib

    Xarici siyasət
    19:44

    Kurban Berdıyev: "Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik"

    Futbol
    19:42
    Foto

    TDT ölkələrinin ticarət sahəsində əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Daxili siyasət
    19:33

    Katsuya Vatanabe: Yaponiya Bakı və İrəvan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi alqışlayır

    Xarici siyasət
    19:29
    Foto

    "Balaca pianoçu" dərs vəsaitinin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət
    19:28

    Vaşinqton təxribatı: Azərbaycana düşmən qüvvələrin xəstəliyi niyə residiv verib? - ŞƏRH

    Analitika
    19:27

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    19:25

    Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərləri seçiləcək

    Milli Məclis
    19:22

    Vatanabe: Yaponiya ilə Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərin açılması turizm üçün faydalı olar

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti