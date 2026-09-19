Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Zirə"ni məğlub edib
Futbol
- 19 sentyabr, 2026
- 19:32
Misli Premyer Liqasında VI turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Zirə"ni qəbul edib.
Tovuz şəhər stadionunda reallaşan qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib - 1:0. Filip Damyanoviç 90+6-cı dəqiqədə fərqlənib.
Xallarının sayını 11-ə çatdıran meydan sahibləri dördüncü pilləyə yüksəlib. Bakı klubu 10 xalla beşincidir.
Günün ikinci görüşündə "İmişli" "Sabah"ın qonağı olacaq.
Xatırladaq ki, tura sentyabrın 20-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı məğlub edib - 1:0.
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