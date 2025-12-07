Premyer Liqa: "Şamaxı" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    • 07 dekabr, 2025
    • 15:51
    Misli Premyer Liqasının XIV turunda daha bir oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün yeganə qarşılaşmasında "Şamaxı" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib -3:0.

    Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda qolları Oruc Məmmədov (60), Kərim Rossi (70) və Dioqo Balau (82) vurublar.

    Şamaxı kollektivi 17 xalla turnir cədvəlinin yeddinci sırasında qərarlaşıb. 5 xalı olan yevlaxlılar isə sonuncu - on ikincidirlər.

    Qeyd edək ki, turun açılış görüşündə "Zirə" "Qarabağ"la bərabərə qalıb - 1:1. Tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.

