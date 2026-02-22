Premyer Liqa: "Şamaxı" "İmişli"nin, "Kəpəz" "Sabah"ın qonağı olacaq
- 22 fevral, 2026
- 09:00
Misli Premyer Liqasının XXI turunda daha iki oyun bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Şamaxı" "İmişli"nin qonağı olacaq.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundakı matç saat 14:30-da start götürəcək.
Meydan sahibləri 19 xalla 9-cu, "Şamaxı" 24 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci görüşündə "Sabah" "Kəpəz"i qəbul edəcək. "Bank Respublika Arena"kı oyun saat 17:00-da start götürəcək. Bakı klubu 49 xalla vahid liderdir. Gəncə təmsilçisi 13 xalla 11-ci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XXI tur
22 fevral
14:30. "İmişli" – "Şamaxı"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Asiman Əzizli, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Elşad Abdullayev.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
17:00. "Sabah" – "Kəpəz"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.
"Bank Respublika Arena"
Qeyd edək ki, XXI turun əvvəlki matçlarında "Turan Tovuz" "Zirə"ni, "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (hər ikisi 2:0) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Qəbələ" qarşılaşması qolsuz başa çatıb. Turun "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.