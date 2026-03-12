İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 13:51
    Premyer Liqa: Qəbələ – Neftçi və Zirə – Qarabağ matçlarının hakim təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XXIV turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Qəbələ" – "Neftçi" matçını FIFA referisi Elçin Məsiyev, "Zirə" - "Qarabağ" qarşılaşmasını isə Fərid Hacıyev idarə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXIV tur

    13 mart

    18:30. "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov.

    VAR: Elvin Bayramov.

    AVAR: İnqilab Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    "Liv Bona Dea Arena"

    20:30. "Sumqayıt" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    14 mart

    15:00. "İmişli" – "Sabah"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Şirmamed Mamedov, Alik Yunusov.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mutafayeva.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:15. "Zirə" - "Qarabağ"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Namik Hüseynov, Rəhman İmami, Vüqar Həsənli.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    15 mart

    15:00. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Ruslan Quliyev.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Qəbələ" – "Neftçi"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rəşad Əhmədov.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Qəbələ şəhər stadionu

