    Premyer Liqa: "Qarabağ" "İmişli"yə qalib gəlib

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 18:54
    Premyer Liqa: Qarabağ İmişliyə qalib gəlib

    "Qarabağ" Misli Premyer Liqasının X turunda "İmişli"yə qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, "Azərsun Arena"da keçirilən qarşılaşma Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komandanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qolları Abdullah Zubir (52) və Emanuel Addai (82) vurublar.

    Rəqiblərindən bir oyun az keçirən Ağdam təmsilçisi 20 xalla birinci pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 12 xalla yeddincidir.

    Qeyd edək ki, X tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.

