    Premyer Liqa: "Neftçi" və "Qarabağ"ın XIII turdakı oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    • 26 November, 2025
    • 11:34
    Premyer Liqa: Neftçi və Qarabağın XIII turdakı oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XIII turun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Turan Tovuz" – "Neftçi" oyununun baş hakimi Fərid Hacıyev olacaq.

    "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" görüşünü isə Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIII tur

    28 noyabr

    14:00. "Kəpəz" – "Zirə"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Akif Əmirəli, Teymur Teymurov, İslam Məmmədov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:30. "Turan Tovuz" – "Neftçi"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Tovuz şəhər stadionu

    29 noyabr

    14:30. "İmişli" – "Sabah"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Elvin Bayramov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    17:00. "Qarabağ" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Eyyub İbrahimov, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    "Azərsun Arena"

    30 noyabr

    14:00. "Şamaxı" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Tərlan Talıbzadə, Vüqar Həsənli.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:30. "Qəbələ" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

