    Premyer Liqa: "Kəpəz" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2025
    • 16:30
    Premyer Liqa: Kəpəz cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    "Kəpəz" komandası cari mövsüm Misli Premyer Liqasında ilk qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azər Bağırovun baş məşqçisi olduğu kollektiv VIII turda "Şamaxı" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma "sarı-göylər"in 4:1 hesablı qalibiyyəti ilə yekunlaşıb. Komandanın heyətində 34 və 39-cu dəqiqələrdə Fərid Nəbiyev, 67 və 85-ci dəqiqələrdə Luis Paçu fərqlənib.

    Meydan sahiblərinin yeganə qolunu 11-ci dəqiqədə Sezar Enrike vurub. Onun komanda yoldaşı Abdullahi Şuaybu 45+1-ci dəqiqədə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 3-ə çatdıran "Kəpəz" sonuncu - 12-ci pillədə qərarlaşıb. "Şamaxı" 9 xalla yeddincidir.

    Günün ikinci matçında "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.

