Premyer Liqa: "Karvan-Yevlax"a qalib gələn "Neftçi" yenidən avrokubok zonasına yüksəlib

    Premyer Liqa: Karvan-Yevlaxa qalib gələn Neftçi yenidən avrokubok zonasına yüksəlib

    Misli Premyer Liqasında XXX tura "Karvan-Yevlax" - "Neftçi" oyunu ilə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matç Bakı kollektivinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qonaqların heyətində İmad Faraj (31), Emin Mahmudov (50-p.) və Freddi Varqas (57) fərqləniblər.

    Bu qələbə sayəsində "Neftçi" yenidən 50 xalla dördüncü pilləyə - avrokubok zonasına yüksəlib. Sonuncu - 12-ci olan "Karvan-Yevlax"ın 14 xalı var.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (2:1), "İmişli" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) "Sabah" "Şamaxı"nı (3:0), "Zirə" "Qəbələ"ni (1:0), "Qarabağ" isə "Turan Tovuz"u (2:1) məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası Neftçi FK Karvan-Yevlax FK Emin Mahmudov İmad Faraj Freddi Varqas

