İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Premyer Liqa: Bu gün turnir cədvəlində qonşu olan komandalar üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 05 aprel, 2026
    • 09:13
    Premyer Liqa: Bu gün turnir cədvəlində qonşu olan komandalar üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında XXVI tura bu gün keçiriləcək iki görüşlə start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, birinci oyun günündə turnir cədvəlində qonşu olan komandalar qarşılaşacaqlar.

    İlk matçda "Kəpəz" və "Qəbələ" kollektivləri üz-üzə gələcəklər.

    Aşağı pillələri yaxından maraqlandıran qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 15:30-da başlayacaq.

    Mövsümün ilk iki dövrəsində tərəflər hərəyə 1 dəfə qələbə qazanıblar. "Kəpəz" 21 xalla 10-cu, "Qəbələ" 16 xalla 11-ci sırada yer alıb.

    İkinci görüşdə isə "Sumqayıt" və "Neftçi" kollektivləri münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Sonuncu qələbəsini 7 tur əvvəl qazanan "gənclik şəhəri" təmsilçisi doğma meydanda avrokuboklara iddia edən Bakı kollektivini üstələməyə çalışacaq. Bu matç saat 18:00-da start götürəcək.

    "Neftçi" və "Sumqayıt" komandaları müvafiq olaraq 6-cı və 7-ci pillələrdə yer alıblar. "Ağ-qaralar"ın 37, Sumqayıt kollektivinin isə 32 xalı var.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXVI tur

    5 aprel

    15:30. "Kəpəz"– "Qəbələ"

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Elşad Abdullayev, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev.

    VAR: Elvin Bayramov.

    AVAR: İnqilab Məmmədov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Sumqayıt" – "Neftçi"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Eyyub İbrahimov, Əli Əliyev.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, tura aprelin 7-də yekun vurulacaq.

    Neftçi FK Sumqayıt FK Kəpəz FK Qəbələ FK Misli Premyer Liqası

