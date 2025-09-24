İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Portuqaliya millisinin baş məşqçisinin evi qarət olunub

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 09:21
    Portuqaliya millisinin baş məşqçisinin evi qarət olunub
    Roberto Martines

    Futbol üzrə Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martinesin evi qarət olunub.

    "Report" "A Bola" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, onun Kaskais qəsəbəsindəki evindən oğurluq edilib.

    Həmin şəxslər mətbəxdən evə daxil olaraq bir milyon avrodan çox dəyəri olan qızıl-zinət əşyaları və bahalı saatları aparıblar.

    Qeyd edək ki, Roberto Martines 2023-cü ildən Portuqaliya yığmasında işləyir.

