Polis danışılmış oyunlarda iştirak edən futbolçunu matçdan dərhal sonra həbs edib

    • 11 oktyabr, 2025
    • 15:29
    Finlandiya polisi V Liqada danışılmış oyunlarda adı hallanan futbolçunu matçdan dərhal sonra həbs edib.

    "Report" "Globo"ya istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən ölkənin "Finnkurd" klubunun braziliyalı futbolçusu Conatan Qerreyro "Espa/Renat" komandasına 8:1 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşdə 7 qol vurub.

    Polis qarşılaşmadan dərhal sonra meydana daxil olub və futbolçunun mobil telefonunda araşdırma aparıb. 34 yaşlı hücumçunun danışılmış oyunlarda birbaşa iştirak etdiyi təsdiqləndiyi üçün o saxlanılıb.

    Qeyd edək ki, Conatan Qerreyro həmçinin bir müddət əvvəl "Finnkurd" klubunun baş məşqçisi təyin olunub.

    danışılmış oyun Futbol polis Həbs

